Ситуация в Сумской области угрожающая — оккупанты захватывают все больше территорий, а Сумы уже "достают" FPV-дронами. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что быстрое продвижение российских войск — это идеальный циничный схематоз.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат дала ответ на самые распространенные вопросы:

- Почему россияне так быстро продвигаются в Сумской области? - Наши генералы, ОВА (предыдущий, Артюх) и местные администрации, по мнению Безуглой, так списывают имущество.

– Не были подготовлены линии обороны, фортификации? — Нардепка отметила, что это уже никто не докажет, ведь они уже у россиян.

– Не готовы бригады, убегают? – Так уже ж отступили, прокомментировала она, идите на оккупированные территории и исследуйте, бежали ли и были ли готовы.

"Идеальный циничный схематоз высшего генералитета и местных чиновников. Еще раз", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что по словам основателя спецподразделения KRAKEN Константина Немичева, Украина не смогла полноценно использовать почти год, который был выигран во время проведения Курской операции.

По его словам, после Курской операции враг перешел в наступление и начал активно продвигаться в Сумскую область.

"К сожалению, за почти год, который мы выиграли, наши силы не смогли полноценно укрепить линию обороны и максимально заминироваться", — отметил он.

Как результат, по словам военного, город Сумы ежедневно подвергается обстрелам, атакам FPV-дронов и психологическому давлению. Немичев отметил, что вражеские войска системно уничтожают пограничные границы и не отказываются от планов сделать буферную зону на границе.



