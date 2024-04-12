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Идеальное время пришло. Лукашенко советует Западу и Украине поспешить с переговорами

Так называемый президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сейчас пришло «идеальное время» для ведения переговоров относительно окончания войны в Украине. По его словам, «окно возможностей» скоро закроется

сегодня, 16:11
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас якобы очень удачный момент для начала так называемых "мирных переговоров" по вопросу прекращения войны в Украине.

Идеальное время пришло. Лукашенко советует Западу и Украине поспешить с переговорами

Александр Лукашенко

В этом контексте он обратил внимание, что накануне о возможности проведения "мирных переговоров" говорил российский диктатор Владимир Путин.

"С точки зрения дипломатической, вы же понимаете, к чему это. Мне кажется, сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и окончательно договориться"
, — заявил Лукашенко.

При этом он считает, что договариваться можно на основании тех соглашений, которые обсуждались в Стамбуле в 2022 году.

"Документы есть, они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернемся к этим документам и от этого будем плясать. Или остановимся на тех принципах, которые заложены в документах... Очень хороший момент для Украины и кураторов украинских, принять решение. Его надо принимать"
, — заявил Лукашенко.

В то же время он заявил, что якобы очень важно сейчас начать переговоры, пока в Украине еще есть "легитимная" власть. В этом контексте он отметил, что якобы полномочия президента Владимира Зеленского заканчиваются 21 мая.

"Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет, ребята, а с кем подписывать договор. Полномочия у президента Украины истекли"
, — сказал Лукашенко.

Он выразил опасение, что новый президент Украины, который придет после Зеленского, якобы может заявить, что тот был нелегитимным и не имел права подписывать соглашение с РФ, поэтому выполнять его не будет.

"Американцы на карман надавят, миллиарды же жмут всегда, скажут, продолжай войну. Будет продолжаться война"
, — озвучил очередной бред Лукашенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков не исключил проведение переговоров с Украиной по "стамбульским лекалам".




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Источник: https://www.interfax.ru/world/955530
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