Идеальное время пришло. Лукашенко советует Западу и Украине поспешить с переговорами

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Ткачик Олеся
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что сейчас якобы очень удачный момент для начала так называемых "мирных переговоров" по вопросу прекращения войны в Украине.
Александр Лукашенко
В этом контексте он обратил внимание, что накануне о возможности проведения "мирных переговоров" говорил российский диктатор Владимир Путин.
При этом он считает, что договариваться можно на основании тех соглашений, которые обсуждались в Стамбуле в 2022 году.
В то же время он заявил, что якобы очень важно сейчас начать переговоры, пока в Украине еще есть "легитимная" власть. В этом контексте он отметил, что якобы полномочия президента Владимира Зеленского заканчиваются 21 мая.
Он выразил опасение, что новый президент Украины, который придет после Зеленского, якобы может заявить, что тот был нелегитимным и не имел права подписывать соглашение с РФ, поэтому выполнять его не будет.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков не исключил проведение переговоров с Украиной по "стамбульским лекалам".
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