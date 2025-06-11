Хуже быть не может: озвучен страшный сценарий для Украины в случае возвращения под контроль РФ

Сможет ли истощенная войной Москва превратить Украину в свою "витрину империи" или тянуть ее за собой в нищету и разрушение — об этом рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, комментируя худший сценарий возвращения Украины в орбиту Кремля.

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Новак обратил внимание на пример Крыма, который Россия обещала сделать своей "визитной карточкой". Однако сейчас там царит острый дефицит продовольствия, воды и энергоресурсов, разрушена инфраструктура и низкий уровень жизни.

"Если Россия не может улучшить ситуацию в Крыму, который она так кичится, то представить Украину в ее орбите — это очень грустно", — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что возможности России обеспечить достойную жизнь гражданам ограничены: еще в советские времена даже автомобиль был роскошью, а холодильник частично доступным товаром. Сегодня треть жилых домов в России до сих пор без газа, а во многих регионах нет базовых удобств, таких как туалеты в домах.

При этом он уверен: Украина никогда не вернется на российскую орбиту, ведь РФ будет существовать не в том виде, что сейчас. Экономист отметил, что из-за военно-политических неудач Россия рискует потерять контроль над несколькими национальными республиками, которые могут выйти из состава федерации.

"Украина не будет в сфере влияния России, потому что в конце концов России в нынешнем виде не станет", — резюмировал Андрей Новак.

Портал "Комментарии" уже писал, что фотография украинского военного, освобожденного из российского плена, на теле которого видны последствия жестоких пыток и выжженная надпись "Слава России", является настоящей, заявил Андрей Юсов, заместитель председателя Координационного штаба по обращению с военнопленными.