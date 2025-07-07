Худший террор впереди: стало известно, когда украинцам ждать настоящий ад от Путина

Россия готовится к новому этапу террора против украинских городов — основной удар может начаться уже этой зимой. Об этом в интервью "Апостроф TV" заявила волонтер, руководитель проекта Victory Drones Мария Берлинская.

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По ее словам, речь идет не только об уже известных дронах-камикадзе "Шахед", но и об автономных боевых работах, которые не будут действовать по координатам, а будут самостоятельно "охотиться" в режиме реального времени. Они смогут визуально ориентироваться с помощью оптической навигации, что позволит поражать не только военные, но и гражданские цели: автомобили, людей, объекты инфраструктуры.

"Эти работы уже не привязаны к точкам на карте — это новый уровень угрозы. К этому нужно готовиться уже сейчас, и речь не только о больших городах. Под угрозой — Винница, Ровно, Львов", — подчеркнула она.

Берлинская считает, что массовое применение таких технологий и систем возможно уже с осени 2025 года, а интенсивные атаки — зимой 2025-2026 и в последующие годы. Вероятно, РФ будет использовать комбинацию "Шахедов", баллистики и автономных дронов.

"Россияне хотят контролировать небо — это их стратегия. В современной войне, кто держит небо — тот контролирует землю", — объяснила Берлинская.

Напомним, ранее она уже делала громкие прогнозы относительно 2026 года — в частности, о тысячах автономных дронов-убийц, которые могут атаковать Львов, Черновцы и другие тыловые города.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал, что 4 июля Кривой Рог на Днепропетровщине потерпел удар со стороны россиян — на этот раз нападение совершили ударные беспилотные аппараты. Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.