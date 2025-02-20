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Худший сценарий: что ожидает Украину по кремлевскому плану

Какой план завершения войны может реализовать Трамп в Украине

сегодня, 20:35
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Кречмаровская Наталия

Между США и Украиной достаточно напряженная ситуация – американский президент Дональд Трамп раскритиковал своего украинского коллегу Владимира Зеленского. Президент Украины отреагировал на заявления Трампа. Следует отметить, что США, по словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, являются ключевым партнером Украины. Однако ситуация может значительно ухудшиться и для Украины "рисуют" кошмарный сценарий.

Худший сценарий: что ожидает Украину по кремлевскому плану

Фото портал "Комментарии"

Издание The Economist пишет о самом плохом сценарии для Украины, который может пройти по прихотям Путина.

Настоящий украинский кошмар наступит, если Дональд Трамп полностью введет в жизнь кремлевский план: прекращение огня без эффективных гарантий безопасности; выборы, приводящие к политическому параличу, слабому президентству, разбитому парламенту; затем демобилизация, массовая эмиграция и начало внутренней дезинтеграции”, — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что единство, продемонстрированное украинцами в первые дни войны, осталось бы далеким воспоминанием.

Это далеко не невозможный сценарий. Помните, что в стране есть миллионы единиц оружия. Даже трофейный российский танк на передовой можно купить за 100 тысяч гривен [2400 долларов]”, — цитирует слова чиновника, однако не называет его.

Напомним, по данным издания The Economist, как писал портал "Комментарии", Владимир Зеленский остается самым популярным политиком в Украине. Однако, несмотря на это, он проигрывает предстоящие выборы. По данным издания результаты Зеленский может проиграть с 30% до 65% Валерию Залужному, своему бывшему генералу, еще не пришедшему в политику.




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Источник: https://www.economist.com/europe/2025/02/19/team-trump-wants-to-get-rid-of-volodymyr-zelensky
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