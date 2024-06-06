Хотят захватить важный город. Названа приоритетная цель РФ на Донбассе

Российские захватчики пытаются перерезать магистральную трассу Покровск-Константиновка.

РФ усилили наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

Приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сказал Волошин.

По словам пресс-секретаря ОСУВ "Хортица", в настоящее время Покровское направление остается самым горячим на всей линии российско-украинского фронта.

Как известно, россияне захватили Очеретино во время прорыва в конце апреля. Этот населенный пункт находится на господствующей высоте севернее оккупированной Авдеевки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может ответить на поставку Украине дальнобойного оружия в Украину поставками к врагам НАТО своего оружия, заявил российский диктатор Владимир Путин. Он подчеркнул, что поскольку удары по России с участием стран Запада якобы означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать на это.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.