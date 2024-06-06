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Хотят захватить важный город. Названа приоритетная цель РФ на Донбассе

Оккупанты хотят захватить город Покровск

6 июня 2024, 23:41
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики пытаются перерезать магистральную трассу Покровск-Константиновка.

Хотят захватить важный город. Названа приоритетная цель РФ на Донбассе

РФ усилили наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

Приоритетной целью захватчиков на Донбассе является трасса из Покровска на Константиновку, рассказал пресс-секретарь ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"После Очеретиного россияне рвутся к магистрали Покровск-Константиновка. Вероятно, у них есть цель захватить город Покровск и жизненно важную трассу на Константиновку", — сказал Волошин.

По словам пресс-секретаря ОСУВ "Хортица", в настоящее время Покровское направление остается самым горячим на всей линии российско-украинского фронта.

Как известно, россияне захватили Очеретино во время прорыва в конце апреля. Этот населенный пункт находится на господствующей высоте севернее оккупированной Авдеевки.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может ответить на поставку Украине дальнобойного оружия в Украину поставками к врагам НАТО своего оружия, заявил российский диктатор Владимир Путин. Он подчеркнул, что поскольку удары по России с участием стран Запада якобы означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать на это.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=7AHooyH-qBo
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