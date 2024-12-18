Хотят собственной смерти: Дикий беспощадно раскритиковал тех, кто ждет чуда от Трампа

Значительная часть украинцев возлагает большие надежды на обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине сразу после его инаугурации 20 января 2025 года, отметил в эфире Апостроф ТВ военный аналитик и экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.

Дональд Трамп

Он обратил внимание на то, что последние социологические опросы показывают, что 44% украинцев доверяют Трампу, что даже превышает уровень доверия к нему в Венгрии (37%). Впрочем, эксперт подчеркнул, что это не столько доверие к самому Трампу, сколько проявление надежды. на скорейшее разрешение конфликта.

"Речь о "секте 20 января", то есть тех украинцев, которые хватаются за несуществующую соломинку спасения с надеждой на то, что прилетит волшебник в голубом вертолете, смахнет волшебной палочкой и просто "астановит это все", то есть остановит войну", — сказал аналитик .

Однако, по мнению Дикого, такие ожидания опасны, поскольку могут стать для Украины "смертным приговором, только отложенным во времени".

"Это абсолютно глупый запрос — это запрос на собственную смерть. Вспомним как общество и наша власть хотела, чтобы не было широкомасштабного вторжения России. И это нормальное желание. Но из своего желания заключили, что этого не будет — так хорошо мы поели майские". шашлыки. Здесь такая же история с 20 января, но уже не со стороны власти, а от части общества", — подчеркнул Дикий.

Он также отметил, что подобный запрос в обществе является аналогом малороссийской мечты — идеи, которая, по его словам, напоминает грузинский сценарий. При этом ее могут продвигать не известные пророссийские политики, а люди с якобы проукраинскими взглядами.

По его словам, если бы Трамповский план действительно реализовался, представители этой "мечты" могли бы прийти к власти на ближайших выборах под лозунгами о том, что в конфликте виноваты обе стороны, а Запад лишь подлил масла в огонь.

Что касается возможной "заморозки" конфликта, аналитик подчеркнул, что это маловероятно. Даже если Трамп попытается реализовать такой план, Россия, учитывая свою ментальность и подход к договоренностям, вряд ли согласится на подобный сценарий.

Проблема еще и в том, говорит Дикий, что при отсутствии четкой позиции Украины, которая базировалась бы на международном праве, переговоры могут вестись без нас и о нас.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США требуют от Украины "горькой уступки".



