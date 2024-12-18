Хотят собственной смерти: Дикий беспощадно раскритиковал тех, кто ждет чуда от Трампа

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Ткачик Олеся
Значительная часть украинцев возлагает большие надежды на обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа остановить войну в Украине сразу после его инаугурации 20 января 2025 года, отметил в эфире Апостроф ТВ военный аналитик и экс-заместитель командира взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий.
Дональд Трамп
Он обратил внимание на то, что последние социологические опросы показывают, что 44% украинцев доверяют Трампу, что даже превышает уровень доверия к нему в Венгрии (37%). Впрочем, эксперт подчеркнул, что это не столько доверие к самому Трампу, сколько проявление надежды. на скорейшее разрешение конфликта.
Однако, по мнению Дикого, такие ожидания опасны, поскольку могут стать для Украины "смертным приговором, только отложенным во времени".
Он также отметил, что подобный запрос в обществе является аналогом малороссийской мечты — идеи, которая, по его словам, напоминает грузинский сценарий. При этом ее могут продвигать не известные пророссийские политики, а люди с якобы проукраинскими взглядами.
По его словам, если бы Трамповский план действительно реализовался, представители этой "мечты" могли бы прийти к власти на ближайших выборах под лозунгами о том, что в конфликте виноваты обе стороны, а Запад лишь подлил масла в огонь.
Что касается возможной "заморозки" конфликта, аналитик подчеркнул, что это маловероятно. Даже если Трамп попытается реализовать такой план, Россия, учитывая свою ментальность и подход к договоренностям, вряд ли согласится на подобный сценарий.
Проблема еще и в том, говорит Дикий, что при отсутствии четкой позиции Украины, которая базировалась бы на международном праве, переговоры могут вестись без нас и о нас.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США требуют от Украины "горькой уступки".
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