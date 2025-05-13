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Хотел обесточить Киев и наводил удар по АЭС: известно, кто работал на Россию

СБУ задержала агента ГРУ РФ, готовившего «GPS-маячок» для российского удара по линиям электропередач Ровенской АЭС

сегодня, 10:41
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Недилько Ксения

Служба безопасности задержала еще одного агента военной разведки РФ (более известной как ГРУ) в Ровенской области. Он готовил воздушную атаку россиян по линиям электропередач (ЛЭП), питающим Киев и весь столичный регион Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Хотел обесточить Киев и наводил удар по АЭС: известно, кто работал на Россию

Ровенская АЭС. Фото из открытых источников

По материалам дела фигурант должен был навести российские дроны-камикадзе на высоковольтные линии, соединяющие Ровенскую атомную электростанцию с энергообъектами Киевщины.

"Чтобы скорректировать удар, агент пытался установить GPS-трекер на одну из опор магистральных ЛЭП. По сигналу "маячка" оккупанты планировали направить "Шахеды", чтобы обесточить столичную агломерацию.

Как установило расследование, вражеским агентом оказался бывший работник Ровенской АЭС. Еще до начала полномасштабной войны мужчина уволился с режимного объекта", – сообщили в СБУ.

Отмечается, что весной 2025 г. на его мессенджер вышел "связной" военной разведки РФ из Подмосковья и предложил сотрудничество в обмен на деньги.

После вербовки агент получил от российской спецслужбы подробную инструкцию по выполнению вражеской задачи.

Чтобы незаметно подойти к опоре ЛЭП и установить на ней GPS-трекер, агент предварительно разведал локации подразделений украинских войск, охраняющих местную АЭС.

Хотел обесточить Киев и наводил удар по АЭС: известно, кто работал на Россию - фото 2

После этого он скрыто пробирался к цели через открытую местность, а добравшись – пытался активировать трекинговый модуль. В этот момент его задержали контрразведчики СБУ.

На месте происшествия изъят мобильный телефон, который он использовал для контактов с российским ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Хотел обесточить Киев и наводил удар по АЭС: известно, кто работал на Россию - фото 3

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что спецназначения ГУР отбили побратимов из плена оккупантов прямо на поле боя.



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