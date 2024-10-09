Хотел любви, а стал корректировать удары по Покровску: что будет жителю Донбасса

Контрразведка Службы безопасности задержала информатора ФСБ, действовавшего в Донецкой области и в Сумах. Злоумышленник разведывал локации сил обороны и корректировал воздушные атаки рашистов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Службы безопасности Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: СБУ

Больше всего врага интересовали координаты украинских войск на одном из самых горячих направлений фронта – Покровском.

По материалам дела, вражеским агентом оказался 23-летний житель Покровска. ФСБ завербовала его через так называемую "медовую ловушку", когда парень искал себе пару на сайтах знакомств.

На фигуранта вышла представительница российской спецслужбы и предложила познакомиться поближе.

Впоследствии она отправила новолуния обходить местность в районе Покровска, где он скрыто фиксировал позиции Сил обороны. Также фигурант отчитывался оккупантам о последствиях вражеских авиаударов по городу.

После разведывательных вылазок вблизи восточного фронта фсб "командировала" своего информатора в Сумскую область, чтобы отследить работу украинской ПВО на пограничье с россией.

Для выполнения вражеской задачи злоумышленник арендовал квартиру в областном центре и оборудовал в ней пункт наблюдения.





На подоконнике он установил мобильный телефон с дополнительными средствами питания, который осуществлял для фсб онлайн-трансляцию воздушных атак на город.

СБУ задержала информатора и изъяла телефоны, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.