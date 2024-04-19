Хорошо поработали инженеры. Буданов раскрыл тайну, чем был сбит Ту-22М3

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов открыл тайну, чем же был сбит российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. По его словам, на этот раз Вооруженными силами Украины была использована система, изготовленная с нуля, используя старые составляющие.

Ту-22М3

"Что-то модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте",

– отметил председатель ГУР.

Вместе с тем, "Общественное", ссылающееся на собственные источники, знакомые с ходом операции, отмечает, что российский бомбардировщик был сбит с помощью ЗРК С-200, который был еще разработан во времена Советского Союза.

При этом, как подчеркнул военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо", чтобы сбить российский бомбардировщик на большом расстоянии в 300 км, советские установки потребовалось кардинально переделать. То есть, по его словам, грубо говоря после таких модернизаций от советского комплекса совсем не остаться ничего. Он предположил, что инженеры в С-200 заменили не только боевую часть, но и улучшили электронику и увеличили дальность полета. Кроме того, добавил Киричевски, очевидно, стационарный советский С-200 переработали на мобильный.

Киричевский подчеркнул, что есть основания говорить о том, что речь идет о действительно уникальной разработке, с которой и сбили российский бомбардировщик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 19 апреля Украина впервые сумела сбить российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, речь идет о филигранной работе и уникальной операции.