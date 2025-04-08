Хороших вариантов для Украины не осталось: Арестович о вынужденных уступках России

Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал очередной неутешительный прогноз по завершению войны в Украине. По его словам, Украине придется договариваться и идти на уступки России.

Алексей Арестович. Фото из открытых источников

Арестович убежден, что ни одна из стран-партнеров не может дать Украине гарантии безопасности. Ведь, по его словам, никто не захочет сражаться с российскими войсками за Украину. При этом сценарий для Украины остается угрожающим.

"С каждым годом войны перспективы Украины лишь ухудшаются, как и варианты выхода из нее. Раньше речь шла об условном немецком и корейском варианте завершения войны, сегодня хороших вариантов у Украины уже не осталось, и счет идет на месяцы и недели. Лучшим вариантом на сегодняшний день остается — финляндизация", — отметил Арестович.

Он напомнил, что по результатам войны с СССР Финляндия потеряла часть территорий, стала нейтральным государством, признав особую роль в стратегических интересах Союза в отношении Финляндии. Страна ограничила суверенитет в части дальнейшего противостояния с СССР и табуировала реваншистские настроения, исключив всякую опасность со своей стороны.

Арестович убежден, что Украина может повторить этот путь, если проявит подлинную субъектность – пойдет на прямые переговоры с РФ, устраняя причины продолжения войны. По словам бывшего советника ОП, Украине придется ограничить часть суверенитета, гарантировать РФ, что от страны никогда не будет исходить угроза, требуя взаимности.

"Остальные требования Путина к Украине находятся в поле выполнения украинскими властями Конституции Украины на основании Декларации о государственном суверенитете. Это лучший выход для Украины на сегодняшний день, чтобы обеспечить мир, сохранить независимость и способность самостоятельно выбирать вектор развития, исключающий реваншизм", — убежден Арестович.

Напомним, что Алексей Арестович, как писал портал "Комментарии", заявлял, что Россия и США объединились.



