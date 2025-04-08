Хороших вариантов для Украины не осталось: Арестович о вынужденных уступках России

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Кречмаровская Наталия
Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович дал очередной неутешительный прогноз по завершению войны в Украине. По его словам, Украине придется договариваться и идти на уступки России.
Алексей Арестович. Фото из открытых источников
Арестович убежден, что ни одна из стран-партнеров не может дать Украине гарантии безопасности. Ведь, по его словам, никто не захочет сражаться с российскими войсками за Украину. При этом сценарий для Украины остается угрожающим.
Он напомнил, что по результатам войны с СССР Финляндия потеряла часть территорий, стала нейтральным государством, признав особую роль в стратегических интересах Союза в отношении Финляндии. Страна ограничила суверенитет в части дальнейшего противостояния с СССР и табуировала реваншистские настроения, исключив всякую опасность со своей стороны.
Арестович убежден, что Украина может повторить этот путь, если проявит подлинную субъектность – пойдет на прямые переговоры с РФ, устраняя причины продолжения войны. По словам бывшего советника ОП, Украине придется ограничить часть суверенитета, гарантировать РФ, что от страны никогда не будет исходить угроза, требуя взаимности.
Напомним, что Алексей Арестович, как писал портал "Комментарии", заявлял, что Россия и США объединились.
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