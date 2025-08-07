logo

Главная Новости Общество Война с Россией Хороших сценариев для Украины уже нет: какие результаты возможны от встречи Трампа и Путина
Хороших сценариев для Украины уже нет: какие результаты возможны от встречи Трампа и Путина

Гончаренко спрогнозировал, как могут развиваться события после встречи Трампа и Путина

7 августа 2025, 16:47
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Возможная встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина надеялась на возможное завершение войны в Украине. Однако это зависит, в том числе, от результатов встречи, если она, конечно, произойдет.

Хороших сценариев для Украины уже нет: какие результаты возможны от встречи Трампа и Путина

Переговоры. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко спрогнозировал три сценария развития событий на встрече Трампа с Путиным.

Первый сценарий: положительный

По словам нардепа, на встрече будут обсуждены контуры мира. Очевидно, как отметил политик, в этом мире будут уступки с нашей стороны, но они тоже будут и с российской.

Уступки, по словам нардепа, могут касаться тех территорий, которые уже оккупированы Россией.

"Скорее всего, они останутся под оккупацией. И я думаю, что это будет полноценно формально прописано. Включая то, что мы обяжемся не забирать эти территории силой. Ключевое для нас — отстоять численность нашей армии. Ограничивать ее нельзя", — пояснил Гончаренко.

По словам политика, жизненно важно также не ограничивать возможность вступления в военные союзы.

"Но надо смотреть реально. НАТО или США, по итогам договора, могут объявить, что Украина не может быть частью НАТО. К сожалению, это возможно. Но самое главное, чтобы мы этого не объявляли", — отметил нардеп.

По его словам, это положительный сценарий и, к сожалению, он сейчас выглядит так.

Второй сценарий: нейтральный

Гончаренко предположил, что в этом варианте будут продолжаться разговоры, переговоры, встречи, но будут продолжаться боевые действия.

"В этом сценарии есть временный предел, который довольно быстро закончится. Потому что такая встреча президента США не происходит просто так. И если он почувствует себя обманутым, то возможность договориться с РФ отпадет. А значит, будем воевать, но воевать с поддержкой Соединенных Штатов", — отметил политик, добавив, что это не самый лучший, но и не самый плохой вариант.

Третий сценарий: отрицательный

По мнению Гончаренко, встреча может сорваться или не пойдет по плану.

"Тогда ситуация может развиться таким образом, что в итоге США вообще выйдет из переговорного процесса и откажется от поддержки Украины. Это худший вариант. При таком раскладе будет очень сложно. Хуже всего войны. Последствия такого могут быть плачевными", — отметил политик.

По его словам, сейчас есть три ключевых варианта развития событий — это реалистические сценарии.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что от Украины будут требовать уступок по территории.




Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/48894
