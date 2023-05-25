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"Хороших" россиян станет больше: плюс авто для снайперов 35-й бригады

Украинские снайперы получили от волонтера микроавтобус для ускоренного превращения плохих россиян в "хороших".

сегодня, 17:27
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Автор:

Slava Kot

Морпехи 35-й бригады смогут превратить больше плохих россиян в "хороших", ведь теперь быстрее маневрируют между локациями. Пишет в Facebook предприниматель и волонтер Юрий Голик, который вместе с военнослужащим Александром Карпюком передал снайперам микроавтобус.

"Хороших" россиян станет больше: плюс авто для снайперов 35-й бригады

Украинские снайперы получили микроавтобус

"Сегодня автопарк их подразделения пополнился микроавтобусом Hyundai, который поможет в быстром перемещении группы снайперов между боевыми локациями. Так как мест, где работают эти ребята, на карте Донецкой области много. И это меньше всего, чем мы можем отблагодарить этих бойцов за их работу", – прокомментировал волонтер.


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Кроме того, волонтер вместе с коллегами передал бойцам 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, также выполняющих задания на востоке страны, два БПЛА Mavic 3.

”Хороших” россиян станет больше: плюс авто для снайперов 35-й бригады - фото 2




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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02L7QywkBhQ6grZ5nkYEs29t8bAsr2LFzHRdBJHTuo9sENWYcLRiBF2k6zjpptzuNLl
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