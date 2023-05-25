"Хороших" россиян станет больше: плюс авто для снайперов 35-й бригады

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Slava Kot
Морпехи 35-й бригады смогут превратить больше плохих россиян в "хороших", ведь теперь быстрее маневрируют между локациями. Пишет в Facebook предприниматель и волонтер Юрий Голик, который вместе с военнослужащим Александром Карпюком передал снайперам микроавтобус.
Украинские снайперы получили микроавтобус
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Кроме того, волонтер вместе с коллегами передал бойцам 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода, также выполняющих задания на востоке страны, два БПЛА Mavic 3.
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