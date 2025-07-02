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Хороших новостей ждать не стоит: украинцев предупредили о серьезных проблемах на фронте

Эскалация боевых действий уже продолжается, и предположил, что она может завершиться к моменту окончания мирных переговоров

2 июля 2025, 08:30
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Клименко Елена

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия уже активизировала свои действия на фронте, поэтому не стоит ожидать существенных изменений. Он подчеркнул, что это обострение будет продолжаться до завершения мирных переговоров. Свою позицию глава ГУР выразил в эфире программы "На линии огня".

Хороших новостей ждать не стоит: украинцев предупредили о серьезных проблемах на фронте

Фото: из открытых источников

Комментируя высказывания кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что "там, где ступает нога русского солдата, там – наше", Буданов отметил, что это практически соответствует действительности. Территории, которые контролируют русские войска, действительно находятся под их управлением. Он подчеркнул, что это должно побуждать украинцев к активной защите государства, а не к пассивности или избеганию военных центров комплектования. Иначе на этих территориях воцарятся российские оккупационные структуры, которые уже активно действуют на оккупированных землях.

Руководитель разведки подчеркнул, что эскалация на фронте уже началась и продолжается, а прекращение напряжения возможно только после завершения мирных переговоров.

Ранее Путин заявлял, что РФ якобы не сомневалась в праве украинцев на суверенитет и независимость, добавляя, что в России существует "старинное правило": там, где идет российский солдат, – это их территория.

Как уже писали "Комментарии", Министерство обороны США приостановило отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов в Украину. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на осведомленные источники в оборонных кругах. Как сообщается, инициатива остановки поступила от Элбриджа Колби, главы политического отдела Пентагона. После анализа имеющихся запасов вооружения оказалось, что запасы артиллерийских снарядов, ПВО ракет и высокоточного оружия существенно сократились — это и стало основанием для решения.

  



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