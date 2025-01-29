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Хорошие новости для Украины: какое оружие США начали пребрасывать из Израиля в польский Жешув

Axios пише про те, що США отправили десятки ракет для Patriot из Израиля в Украину

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Американские военные начали переброску около 90 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot из Израиля. Их должны доставить в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Axios".

Хорошие новости для Украины: какое оружие США начали пребрасывать из Израиля в польский Жешув

Ракеты для Patriot. Фото: из открытых источников

Издание утверждает, что в последние дни самолеты ВВС США C-17 прибывали на авиабазу на юге Израиля и отправлялись в польский Жешув. По словам неназванных источников "Axios", самолеты перевезли около 90 перехватчиков для Patriot, которые впоследствии получит Украина.

Журналисты напоминают, что в апреле прошлого года ВВС Израиля сняли с вооружения системы Patriot. Она потеряла свою актуальность для страны, поскольку там разработали собственные системы ПВО.

По информации источников Axios, после вывода из эксплуатации Patriot в Израиле украинские чиновники обратились к Вашингтону и Тель-Авиву с предложением, чтобы ракеты для систем из Израиля отправили в США для ремонта и дальнейшей отправки в Украину. В течение нескольких месяцев Израиль не давал ответа, поскольку опасался, что Россия примет ответные меры, возможно, поставив современное оружие Ирану.

Но, как рассказал неназванный израильский чиновник, в конце сентября премьер Израиля Биньямин Нетаньяху одобрил такую инициативу.

Высокопоставленный израильский чиновник уточнил, что Израиль заранее проинформировал Россию об этом шаге и подчеркнул, что он "только возвращает систему Patriot США", а не поставляет оружие в Украину.

Стоит обратить внимание, что украинские защитники активно используют системы ПВО Patriot, чтобы сбивать вражеские баллистические ракеты.

Примечательно, что Patriot даже могут сбивать российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые враг запускает при помощи истребителей МиГ-31К.

Таким образом, ракеты для Patriot постоянно расходуются во время масштабных атак России. И Украина нуждается в постоянном пополнении запасов.

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