Ходить по домам и легализовать доносы: Рада хочет дать военной полиции больше полномочий

В Верховной Раде был предложен новый законопроект, который существенно расширяет полномочия военной полиции и фактически легализует доносы за вознаграждение.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Как сообщает ТСН, согласно этому законопроекту, военным полицейским планируется предоставить право в отдельных случаях проникать в жилище нарушителей законодательства, включая уклоняющихся, а также платить физическим лицам за помощь в раскрытии преступлений.

В пункте 11 статьи 16 данного законопроекта отмечается, что военная полиция имеет право на следующие действия: "В неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления, в случаях и по основаниям, предусмотренных законом, проникать в жилье или другое владение лица с немедленным уведомлением органа досудебного расследования и прокуратуры".

Адвокат Катерина Анищенко пояснила, что вместе с этим законопроектом в парламенте рассматривают законопроект о внесении изменений в административный и уголовный кодексы. По ее словам, расширен перечень полномочий. Военная полиция будет разыскивать граждан, которые являются уклончивыми, не прибывшими и не обновившими свои военно-учетные данные.

"Если учитывать цель этого законопроекта о введении военной полиции, то там подразумевается то, что они имеют право разыскивать именно военнообязанных. То есть дезертиров, которые уже нарушили требования закона, а не уклонявшихся, не прибывших и не обновивших свои военно -учетные данные. Но с учетом того, что на уровне законопроекта предусмотрены изменения в административный кодекс, с учетом цели создания военной полиции, я могу предположить, что именно военная полиция будет проводить оперативно-розыскные действия по уклоняющимся, которые не обновили свои военно-учетные. данные, не вставшие на военный учет, которые были объявлены в розыск и не явились в ТЦК", — пояснила адвокат.

Законопроект также предлагает создание "партизанской сети", которая бы за деньги информировала правоохранителей о тех военнообязанных, которые нарушили законодательство.

"Осуществлять сотрудничество с физическими лицами, в том числе на договорных началах, соблюдая условия добровольности и конфиденциальности этих отношений, материально и морально поощрять лиц, оказывающих помощь в предупреждении, выявлении, пресечении уголовных правонарушений", — говорится в статье 9 законопроекта.

"Речь идет о том, что хотят поощрять гражданских предоставлять информацию о правонарушителе, дезертире и т.д.", — прокомментировала Анищенко.

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