"Хочу, чтобы Путин умолял": Дуда объяснил, как нужно закончить войну

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что международные партнеры Украины должны заставить российского диктатора Владимира Путина умолять о мирных переговорах. По его словам, россияне не уважают международное право, поэтому окончание войны в Украине это глобальная проблема. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Президент Польши Анджей Дуда. Фото с открытых источников

Анджей Дуда выступил на "Украинском завтраке" в Давосе, где оценил возможность мирных переговоров. По его словам, нужно, чтобы в Кремле склонились к переговорам.

"Я не хочу умолять Владимира Путина сесть за стол. Я хочу, чтобы Владимир Путин умолял нас, умолял Украину, умолял союзников Украины сесть за стол и поговорить о том, как положить конец этой войне и как решать все проблемы, которые у нас есть", — сказал Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что любое окончание войны должно отвечать интересам Украины и стран Европы, которые находились под "железным занавесом". Как объясняет Дуда, советники Путина называли эти государства советской зоной влияния.

"Нужно положить конец этой войне, гарантирующей Украине суверенитет, независимость, гарантирующая силу международного права, и чтобы остановить имперские амбиции российских элит, которые сейчас абсолютно выполнимы", — передают слова Дуды.

По его словам, "Россия, сами россияне не уважают международное право, потому что они нарушают международное право каждый день", поэтому Дуда призывает заставить Путина сесть за стол мирных переговоров из-за решительных действий союзников Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении генсека НАТО Марка Рютте, ответившего Путину на ультиматум по Украине.

Также "Комментарии" писали, что премьер Бельгии назвал важное условие для начала переговоров для окончания войны.