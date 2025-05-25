Хочет прорвать истощенную украинскую ПВО: РФ готовит новые массовые атаки

Россия может готовить масштабную воздушную кампанию против Украины с применением сотен, а в дальнейшем и тысяч беспилотников в рамках одной атаки.

Атака Шахедов в Украине (фото из открытых источников)

Как сообщает The Economist, 25 мая Кремль уже совершил рекордную атаку, выпустив 298 дронов и 69 ракет за один день. Это может быть только началом новой стратегии давления, осуществляемой на фоне переговоров.

По данным украинской разведки, Россия наращивает запасы боеприпасов и планирует увеличить производство дронов Shahed до 500 единиц в день. Теоретически это позволяет проводить массированные атаки с одновременным использованием до тысячи беспилотников.

"Очевидно, что цифры растут. Даже если линию фронта удастся стабилизировать, с воздухом все будет сложнее", — отмечает украинский авиаэксперт Константин Криволап.

В последние месяцы Россия изменила подход: кроме баллистических ракет, которые трудно перехватить, теперь активно используются новые поколения дронов Shahed.

Инженеры в Киеве, ежедневно исследующие сбитые дроны, отмечают: Shahed-6 стали более точными и технически сложными для уничтожения.

Тем временем украинская система противовоздушной обороны истощается, а перспективы новых поставок международной помощи остаются неопределенными.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ночь на 25 мая Россия совершила самую большую воздушную атаку на Украину, окончательно разрушив надежду на то, что рекордный обмен пленными может стать шагом к прекращению боевых действий.

В материале напоминается, что РФ выпустила по территории Украины 367 ракет и беспилотников. В результате атаки по меньшей мере 12 человек погибли, а десятки получили ранения. Дроновые удары в течение выходных могут быть начальным этапом этой более широкой стратегии.