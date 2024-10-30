Хочет ли Россия переговоров: какие реальные планы Кремля

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Марьян Ощановский
РФ не заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.
Россияне продвигаются на фронте. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ считает, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении. По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", — добавил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины. Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. "Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", — заявил Пэт Райдер.
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