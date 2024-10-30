Хочет ли Россия переговоров: какие реальные планы Кремля

РФ не заинтересована в том, чтобы садиться за стол переговоров, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россияне продвигаются на фронте. Фото из открытых источников

"Не понимаю, откуда у людей появилось впечатление, что Россия хочет переговоров. Хотя и с очень большими потерями, совершенно не такими темпами, как планировалось, но все же понемногу россияне продвигаются. Зачем им тогда нас вообще слушать? Единственная цель, с которой Россия заинтересована в переговорах, – наша капитуляция", – заявил Максим Жорин.

Офицер ВСУ считает, что Запад далек от понимания реальной ситуации и планов РФ.

"Их бестолковая позиция обернется для них же большими проблемами. Но украинцам, переживающим войну уже 10 лет, верить в мирные переговоры, которые могут остановить Россию, уже как-то странно. Россияне останавливаются только там, где их остановят. Единственная правда, о которой нам следует помнить", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении. По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины. Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. "Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", — заявил Пэт Райдер.