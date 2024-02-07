Хирург из Москвы сбежал из России, чтобы лечить украинских военных

61-летний медик Андрей Волна переехал в Украину вместе с женой и тремя детьми. Хирург использует свои навыки, чтобы помочь украинцам в войне против России.



Российский хирург Андрей Волна. Фото из открытых источников

Андрей Волна рассказал, что давно начал терять веру в родину, однако последней каплей стало полномасштабное вторжение России в Украину. Мужчина взял свою семью и отправился в Эстонию, где получил вид на жительство. Впоследствии хирург приехал в Украину, чтобы помогать лечить военных.

"Это, прежде всего, моральный, нравственный выбор. Мы хотим как можно больше сделать в такого, чтобы Украина победила быстрее", — передает слова российского хирурга из военного госпиталя в Киеве издание AFP.

Мужчина рассказал, что когда впервые пересек украинскую границу, заметил похоронную процессию на которой хоронили украинского солдата. Волна отметил, что он сознавал, что его страна "убила этого молодого парня".

"И мы перестанем жить этой войной только тогда, когда война закончится на условиях Украины", — подытожил свое стремление помогать Украине российский хирург.

По словам Андрея Волны, его заставили оставить работу еще в 2016, ведь он публично выступал против аннексии Крыма.



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