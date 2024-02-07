Хирург из Москвы сбежал из России, чтобы лечить украинских военных

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Slava Kot
61-летний медик Андрей Волна переехал в Украину вместе с женой и тремя детьми. Хирург использует свои навыки, чтобы помочь украинцам в войне против России.
Российский хирург Андрей Волна. Фото из открытых источников
Андрей Волна рассказал, что давно начал терять веру в родину, однако последней каплей стало полномасштабное вторжение России в Украину. Мужчина взял свою семью и отправился в Эстонию, где получил вид на жительство. Впоследствии хирург приехал в Украину, чтобы помогать лечить военных.
Мужчина рассказал, что когда впервые пересек украинскую границу, заметил похоронную процессию на которой хоронили украинского солдата. Волна отметил, что он сознавал, что его страна "убила этого молодого парня".
По словам Андрея Волны, его заставили оставить работу еще в 2016, ведь он публично выступал против аннексии Крыма.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Путин устраняет нового кандидата в президенты России. Российская Центральная избирательная комиссия не допускает оппозиционера Бориса Надеждина к выборам в РФ.
Также "Комментарии" писали о речи президента Евросовета Шарля Мишеля перед Европарламентом, в которой он заявил, что шокирован из-за заявлений о мире в Украине методом прекращения поставок оружия.
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