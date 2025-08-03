HIMARS уничтожил корейскую суперпушку Ким Чен Ына (ВИДЕО)

31 августа украинские аэроразведчики из 14-го полка беспилотных летательных аппаратов обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение северокорейской самоходной пушки M-1989 "Коксан". Это уникальный образец артиллерии, относящейся к вооружению КНДР.

M-1978 Koksan во время Ирано-иракской войны. Фото: sayed.ir

Беспилотники обнаружили позицию установки "Коксан" в лесополосе, после чего был нанесен точный удар из реактивной системы залпового огня HIMARS.

"Аэроразведчики полка обнаружили и скорректировали огонь РСЗО HIMARS по северокорейской САУ "Коксан". В результате поражения произошла вторичная детонация боекомплекта: артиллерийская установка была полностью уничтожена, а шесть военнослужащих расчета — ликвидированы. Не оставляем врагу шансов!", — сообщили украинские военные в описании видео.

Видео, как украинские военные уничтожили артиллерийскую установку Северной Кореи М1989 Koksan:

Что известно о M-1989 "Коксан"

М1989 Koksan – это северокорейская самоходная полевая пушка калибра 170 мм, которая отличается одной из самых длинных дистанций стрельбы среди артиллерии такого типа – до 50–60 км. Несмотря на солидный возраст, эта пушка до сих пор находится на вооружении Северной Кореи и используется Россией в войне против Украины.

Пушка размещена на шасси, которое было разработано на базе китайского танка Тип-59 – копии советского Т-54. Максимальная скорость передвижения "Коксан" составляет около 40 км/ч, а скорострельность — около 1-2 выстрелов за пять минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин получил подарок от Ким Чен Ина, ведь оккупантам на фронт из Северной Кореи доставили САУ "Коксан".

Также "Комментарии" писали, что Ким Чен Ын сделал важное заявление об участии Северной Кореи в войне против Украины.