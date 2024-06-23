Прежде чем США разрешили Вооруженным силам Украины использовать западное оружие для ударов по территории России, более 90 тысяч российских военных готовились к новому наступлению на границе. Как сообщает Associated Press, с конца мая Украина получила возможность атаковать российские войска и системы ПВО в 20 километрах от границы в Харьковской области. Украинские бригады отметили, что ракетные системы HIMARS были запущены спустя всего несколько часов после получения разрешения.

ВСУ ликвидировали у границы Украины военных РФ (фото из открытых источников)

"В то время ставки были высоки, поскольку украинские военные лидеры ожидали нового нападения, призванного отвлечь войска от других ожесточенных полей боевых действий в Донецкой области. Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил агентству Associated Press, что по меньшей мере 90 тысяч российских военнослужащих в глубине российских военных". готовились к новому наступлению", — пишет AP.

Один из бойцов с позывным "Гефест" рассказал изданию о первых часах после разрешения на использование ракетных систем.

"HIMARS не умолкали целый день, — рассказал он. — Украинским силам с первых дней удавалось уничтожать целые колонны войск вдоль границы, ожидающие приказа войти в Украину".

Эта динамика почти сразу изменилась, что позволило украинским силам стабилизировать часть линии фронта. Ранее ВСУ могли отражать только приближающиеся атаки пехоты; теперь они могут использовать большее артиллерии против российских огневых точек.

В то же время, украинские официальные лица надеются убедить американских союзников разрешить использование ракет ATACMS против конкретных целей.

"Мы могли бы атаковать командные пункты (российской) бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100-150 километрах от линии фронта", — сказал Гефест. "Обычные боеприпасы к ним не доберутся. С его помощью мы можем многое сделать, чтобы разрушить их командные центры".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Украина может получить неожиданного союзника.