Херсону грозит новое наступление: стало известно о жестком плане РФ
Херсону грозит новое наступление: стало известно о жестком плане РФ

Российские войска перегруппировываются на левом берегу Херсона между рекой Конка и Олешками, готовясь к наступлению в сторону Антоновского моста.

25 сентября 2025, 09:40
Автор:
Клименко Елена

Российские оккупационные силы продолжают ограниченные штурмовые действия на Херсонском направлении, но не имеют никаких территориальных достижений. Об этом говорится в новом аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Херсону грозит новое наступление: стало известно о жестком плане РФ

Фото: из открытых источников

По информации полковника Владислава Волошина, представителя Южных оборонных сил Украины, войска РФ осуществляют перегруппировку и сосредоточение сил на левом берегу Херсонской области. В частности, активность противника заметна в районе между рекой Конка, оккупированными Олешками и Антоновским мостом. Именно это направление может стать целью дальнейших атак, хотя существенного продвижения там не зафиксировано. Кроме того, оккупанты активно укрепляют оборонные позиции на восточном берегу.

В ISW также отмечают, что 24 сентября россияне возобновили наступательные действия в Сумской области, однако без изменений на линии фронта. Похожая ситуация и на севере Харьковщины — враг не продвинулся, в том числе и вблизи Большого Бурлука.

На Купянском направлении боевые действия продолжаются, но подтвержденных успехов РФ там тоже нет. В то же время Силы обороны Украины смогли достичь определенного продвижения на Лиманском направлении, а россияне — в Северском секторе.

Отдельные тактические достижения оккупанты имеют в районе Константиновки и Дружковки. Кроме того, на Краматорском направлении (северо-восточнее Константиновки) они сосредоточили усилия на улучшении логистики в районах Временного Яра и Ступочек. Там также зафиксирована ротация подразделений, в том числе частей 70-й морской пехотной бригады.

Как уже писали "Комментарии", Брюссель наконец-то получил серьезную поддержку в своих стремлениях передать Украине замороженные государственные активы России на миллиарды евро. Как сообщает Politico, Германия впервые выразила открытость для рассмотрения новых юридически обоснованных механизмов использования этих средств.



Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-september-24-2025/
