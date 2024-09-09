Харьковчанин арендовал квартиры в Киеве, чтобы корректировать удары по энергообъектам

Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки россии, более известной как гру. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ведомства.

Задержание агента рф, фото: СБУ

Приоритетными целями враша были тепловые электростанции, опоры линий электропередач и энергооборудования на железнодорожных развязках.

Задержанным оказался житель Харькова. Для его вербовки российская спецслужба использовала один из телеграм-каналов, на котором мужчина искал предложения "легкого заработка".

По указанию разведки рф агент прибыл в Киев, где арендовал квартиру в многоэтажке с панорамой на местную ТЭС.

Во временном доме фигурант установил видеокамеру с программой удаленного доступа, которая позволяла оккупантам в режиме реального времени следить за энергообъектом.

По такой же инструкции предатель оборудовал "наблюдательный пункт" еще в одной арендованной квартире вблизи столицы.

Кроме того, замаскированные устройства видеофиксации, так называемые видеоловушки, агент установил для отслеживания ударов по линиям электропередач.

Таким образом, агрессор планировал зафиксировать последствия новых воздушных ударов по Киевщине и одновременно выявить локации ПВО, отслеживая "выходы" ракет на видео.

После подготовки "наблюдательных постов" агент вернулся в Харьков под видом посещения родителей, но на самом деле для поджога релейного шкафа на стратегической линии железнодорожного сообщения.

Контрразведка Службы безопасности документировала каждый шаг фигуранта, а на финальном этапе спецоперации задержала его в одной из съемных квартир в Киеве. В настоящее время злоумышленник настраивал новую видеокамеру для онлайн-фиксации воздушных атак на город.

Во время обысков у задержанного изъяты телефоны и видеоустройства с подтверждениями разведывательно-подрывной деятельности в пользу россии.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.