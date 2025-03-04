Харьков под ударом: повреждено гражданское предприятие

Российские ударные беспилотники вечером 4 марта атаковали Харьков.

РФ атакует Харьков. Фото из открытых источников

Как сообщил глава харьковской мэрии Игорь Терехов, вражеские дроны атаковали здание, где находится гражданское предприятие. В результате удара помещение разрушилось.

"Удар вражеского БПЛА по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесено повреждение двум троллейбусам", — сообщил Игорь Терехов.

По предварительной информации главы города, обошлось без пострадавших.

Вечером 4 марта российские беспилотники также атаковали Киев, Сумы, Одессу и Черноморск. В Одессе после попадания российского беспилотника вспыхнул сильный пожар.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится к миру. При этом он подчеркнул, что на самом деле никто не стремится к тому, чтобы война продолжалась бесконечно. "Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить надежный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Мы с моей командой готовы работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну", — заявил Зеленский.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр торговли США Говард Лютник заявил, что президент США Дональд Трамп не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ушел в отставку. "Нет, Трамп не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", — ответил Говард Лютник. Относительно потенциальных последующих шагов и прекращения помощи Украине министр торговли США заверил, что Дональд Трамп "обдумает, что делать и как отвечать".