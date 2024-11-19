Хаотический выход без техники или полное окружение: тревожный прогноз для ВСУ

Мешок вдоль реки Сухие Ялы на Кураховском направлении продолжает смыкаться, отметил военкор Богдан Мирошников. По его словам, делать чудеса – это, конечно, круто, но лучше было бы сохранить личный состав.

Курахово

"У всего есть свой предел. И сейчас в мешке ситуация такая, что та самая граница уже наступила. В дальнейшем будет только хуже", – отметил эксперт.

По его словам, если удастся провести серию удачных арьергардных боев – это будет лучше, чем могут закончиться бои за этот мешок.

"Если нет – то я думаю, вы понимаете, что будет. Или хаотичный выход пешком, оставив технику. Или оцепление. И это не пугалки. Это, к сожалению, реальность", — добавил Мирошников.

При этом он убежден, что рано или поздно россияне будут остановлены. Впрочем, вопрос где именно. Эксперт добавил, что захватчики уже испытывают проблемы с имеющимися резервами для быстрого развертывания.

Это значит, говорит Мирошников, что через некоторое время они будут гонять оставшиеся резервы с участка на участок, и такие карусели будут продолжаться еще некоторое время, пока они не будут остановлены.

"А сейчас – на Кураховском направлении нет даже намеков хотя бы на стабилизацию фронта и изматывание врага. Оккупант вступил на участке в финальную стадию боев. Одновременно с движением на нашем правом фланге, в сторону Великой Новоселки. По сути, сейчас решается финальная конфигурация фронта перед кампаниями 2025 года", — отметил Мирошников.

По его мнению, будущие кампании вряд ли принесут врагу такие большие успехи, как эта одна стратегическая кампания, которая началась еще в октябре 2023 года.

"Поэтому оккупанты сделали основную ставку именно на нее. "Наступай, пока наступает, а на все остальное чихать" – главный девиз этого года для врага", – подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Курахово действительно обречено.



