Хаотический выход без техники или полное окружение: тревожный прогноз для ВСУ

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Ткачик Олеся
Мешок вдоль реки Сухие Ялы на Кураховском направлении продолжает смыкаться, отметил военкор Богдан Мирошников. По его словам, делать чудеса – это, конечно, круто, но лучше было бы сохранить личный состав.
Курахово
По его словам, если удастся провести серию удачных арьергардных боев – это будет лучше, чем могут закончиться бои за этот мешок.
При этом он убежден, что рано или поздно россияне будут остановлены. Впрочем, вопрос где именно. Эксперт добавил, что захватчики уже испытывают проблемы с имеющимися резервами для быстрого развертывания.
Это значит, говорит Мирошников, что через некоторое время они будут гонять оставшиеся резервы с участка на участок, и такие карусели будут продолжаться еще некоторое время, пока они не будут остановлены.
По его мнению, будущие кампании вряд ли принесут врагу такие большие успехи, как эта одна стратегическая кампания, которая началась еще в октябре 2023 года.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Курахово действительно обречено.
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