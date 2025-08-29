Массированные атаки украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы наносят серьезный удар по находящейся в критическом состоянии экономике РФ. Американский эксперт по геополитике и энергетике доктор Томас О'Доннел отмечает, что эти удары являются прямым следствием успешных действий ВСУ.

Фото: из открытых источников

По его словам, Украина готовится к серийному выпуску ракеты "Фламинго", которая позволит еще более эффективно разрушать энергетическую инфраструктуру России. В случае успешной реализации этой программы, Россия может потерять экспортные возможности в нефтяной отрасли, что остановит значительную часть добычи. Однако, как отмечает О'Доннел, запуск производства будет сложным и потребует времени.

Украина уже значительно нарастила производство ударных беспилотников, регулярно атакующих российские НПЗ, заставляя агрессора тратить немалые ресурсы на ремонт. Это влияет не только на энергетику, но и на всеобщую обороноспособность РФ.

Внутренняя ситуация в России далека от стабильности. Хотя военное производство создает рабочие места, это только имитация экономической активности, ведь Кремль просто печатает деньги. Как следствие, растет инфляция, дефицит товаров и импорта, а государственные резервы идут на военные закупки. Центробанк и финансовые структуры теряют контроль над экономическими процессами, что только усугубляет кризис.

Кроме того, высокая цена на нефтепродукты, особенно вырабатываемый на поврежденных НПЗ дизель, влияет на все сферы — от транспорта до аграрного сектора. Особенно критически это может проявиться при сборе урожая, когда фермеры могут не иметь доступа к горючему.

О'Доннел заключает: если Украина сможет поддерживать темп атак и наносить новые удары быстрее, чем Россия успевает восстанавливать объекты, экономические последствия для Москвы будут катастрофическими — это станет очередным подтверждением эффективности украинской стратегии.

