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Хакеры взломали сайты московского провайдера и других компаний в РФ: желают успеха ВСУ

"Лег" - сайт московского провайдера АО "Инфотел".

сегодня, 22:07
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Автор:

Лиля Воробьева

 Хакеры взламали ряд российских сайтов и опубликовали там баннеры на поддержку контрнаступления Вооруженных Сил Украины, в частности "лег" сайт московского провайдера АО "Инфотел".

Хакеры взломали сайты московского провайдера и других компаний в РФ: желают успеха ВСУ

Хакеры взломали сайты московского провайдера (фото из открытых источников)

Об этом ЭП стало известно из сети.


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АО "Инфотел" – это московский провайдер, отвечающий за взаимодействие Центробанка России с другими юридическими лицами в России (банки, интернет-магазины, кредитные организации и т.п.).

Из-за кибератаки основные банки России и кредитные организации по всей РФ не имеют доступа к банковским системам и не могут производить платежи. Возможны также перебои со связью в Москве.

Также поддержку контрнаступления ВСУ "выразили" ряд сайтов:

А еще раньше были сломаны сайты: - https://akvamatika.com/  ; https://www.tehnika4u.ru/https://army25.ru/https://www.katrenstyle.ru/, сайт Московского Двора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры – lavra-podvorie.ru.

На сайте монастыря разместили такое же "благословение контрнаступления", которое недавно было на сайте патриарха РПЦ Кирилла.

Хакеры взломали сайты московского провайдера и других компаний в РФ: желают успеха ВСУ - фото 2
Хакеры взломали сайты московского провайдера и других компаний в РФ: желают успеха ВСУ - фото 3
Хакеры взломали сайты московского провайдера и других компаний в РФ: желают успеха ВСУ - фото 4

На других сайтах был размещен подобный контент в поддержку ВСУ, описание, кто и зачем начал войну.



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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2023/06/8/700979/
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