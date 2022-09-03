Акция хакеров из группы Anonymus привела к пробке на одной десятиполосной дороге, ведущей в центр Москвы. Все началось после того, как водителей популярных в российской столице желтых такси вызвали по тому же адресу в одно и то же время.

Хакеры из Anonymous заблокировали Москву. Фото из открытых источников

В четверг утром в Москве произошли необычные сцены. Водители приложения такси "Яндекс Такси", которое работает аналогично Uber или Bolt, получили заказы одновременно по одному адресу. Никто из российских таксистов вовремя не понял, что происходит и все поехали по заказам. Таким образом на дорогу выехали десятки машин, и через некоторое время на одной из главных артерий Москвы Кутузовском проспекте образовалась массивная пробка. То, что эта дорога имеет 8 полос , а в отдельных участках даже 10, не помогло уберечь от пробок. Водители застряли примерно на 40 минут в медленном движении на дороге.

Как только IT-специалисты "Яндекс Такси" поняли, в чем причина столь нестандартной ситуации, они заблокировали массовую подачу заказов.

Российская компания заявила, что ищет виновных в препятствовании работе. Тем временем в нападении признались хакеры из группы Anonymous , открыто выступающие против агрессии России в Украине. Эту атаку они спланировали совместно с ИТ-армией Украины. Об этом они сообщили у себя на странице в Twitter .

Ранее портал "Комментарии" писал о требовании хакерской группировки Anonymous к представителям компаний, работающих в России. Группа пообещала блокировать работу всех компаний, остающихся на российских рынках.

Также "Комментарии" писали, что украинская IT-армия заблокировала работу более 450 ресурсов в России.

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