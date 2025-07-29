ГУР в Черном море уничтожили оккупантов и подняли флаг Украины: детали операции

В ночь на 28 июля в воины Департамента активных действий ГУР МО Украины высадились на Тендровской косе и ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ "Зонт" и радиолокационной станцией "роса". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

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Напомним, портал "Комментарии" писал, что бойцы Третьей штурмовой бригады смогли с помощью роботизированного комплекса украсть у оккупантов пулемет ПКМ. Об этом военные сообщили на своем канале в Telegram.

Операторы завели наземный роботизированный комплекс на 450 метров вглубь враждебных позиций и пока оккупант "торговал лицом", тактически похитили пулемет. В кадре те же бойцы 2-го штурмового батальона бригады, которые будут использовать украденное российское оружие против бывших хозяев.

Также "Комментарии" писали, что иностранные производители проверяют вооружение в условиях войны в Украине. Diehl – немецкий производитель известных на весь мир систем ПВО IRIS-T. Компания опробовала наземный роботизированный комплекс (НРК) в максимально приближенных условиях к боевым на базе тренинг-центра 3 штурмовой бригады. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минцифры.

Отмечается, что это первый кейс, когда международная компания протестировала разработку в рамках платформы Test in Ukraine, которая была запущена в Украине на базе Brave1. В результате команда Diehl получила фидбек от военных и четкие рекомендации по адаптации разработки к реальному фронту.