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ГУР уничтожили военный поезд оккупантов

«Хлопок» железнодорожный ― воины ГУР разбили военный поезд оккупантов

25 мая 2025, 12:29
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Недилько Ксения

Зрелищные кадры боевой операции на временно оккупированной территории Запорожской области ― 24 мая 2025 года мастера ударных БпЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и подстрелили поезд российских захватчиков с топливом.Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

ГУР уничтожили военный поезд оккупантов

Скриншот из видео ГУР МОУ

Прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения нанесли на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожные поставки российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма нарушены.

"Вооруженная борьба, направленная на препятствование и паралич военной логистики московитов, продолжается", — отмечают в ГУР.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сегодня ночью Россия содрогалась от взрывов.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи 25 мая с 0:00 до 7:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 110 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В российских соцсетях пишут, что под ударом в Твери был аэродром "Мигалово". Кроме того, местные жители фиксировали, что ПВО работало по самолету, спутав его с БПЛА.

В местных чатах развернулись споры, зафиксирована ли на кадрах атака на украинский беспилотник или случайно сбитый российский самолет. Официальной информации или какой-либо другой подтвержденной информации на этот счет нет. Ранее жители сообщали, что в Твери атакуют аэродром "Мигалово", который находится в одноименном районе Твери примерно в 10 км от места съемки данных видео, обратила внимание ASTRA.



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