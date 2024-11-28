ГУР сожгло российскую РЛС в оккупированном Крыму: ее стоимость впечатляет

28 ноября 2024 года в результате успешной операции ГУР МО Украины на территории временно оккупированного Крыма уничтожен российский радиолокационный комплекс "подлет". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Иллюстративное фото

Мобильная РЛС 48Я6-К1 "подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Примерная стоимость уничтоженного вражеского радиолокационного комплекса "подлет", предназначенного, в частности, для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300 и С-400, составляет 5 миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В Запорожской области неизвестный после прилета украл КАБ

В Запорожье неизвестный человек забрал неразорванную авиабомбу, вероятно КАБ-500, с места "прилета" в селе Томаковка. Об этом сообщили в местных пабликах.

"Прошу человека, который украл КАБ в селе Томаковка (Запорожье) ПОВЕРНУТЬ ЕГО ДСНС, чтобы обезвредить!!! Подумай головой, друг!! Я обещаю, что полиция тебя не тронет, просто верни КАБ!" – написал автор тг-канала "DroneBomber". Официальной информации на этот счет от ГСЧС или полиции нет.

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Стая дронов готова к взлету. В каждом по 75 килограммов взрывчатки. Подготовленное украинскими разведчиками оружие – часть удара по военным целям государства-агрессора России. Запуск БПЛА.

Репортаж о работе группы операторов дальнобойных дронов ГУР МО Украины подготовили журналисты программы "Донбасс Реалии" на Радио Свобода. Подготовка проводится в несколько этапов. Прежде всего, мы анализируем цели, возможность долета до них, анализируем ПВО, средства радиоэлектронной борьбы врага, чтобы найти коридоры, как пройти. Последний год это делать очень сложно, но все равно получается”, ― рассказал командир группы операторов дальнобойных БПЛА ГУР МО Украины.