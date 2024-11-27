ГУР шокировало количеством ракет в РФ: сколько "Искандеров" и Х-101

РФ накопила сотни ракет для вероятных обстрелов Украины. Речь идет о более чем 200 крылатых ракетах Х-101 и 300 баллистических ракетах "Искандер". Производство ракет активно продолжается. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Новости Live".

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В ГУР подтвердили информацию о накоплении врагом более 200 ракет Х-101 и 300 ракет "Искандер": "Да, действительно, есть производство. Последние публикации, появившиеся в средствах массовой информации, они корректны".

Относительно "Шахедов" заместитель начальника разведки отметил, что следует использовать против них и другие средства противодействия — санкции, киберудары и информационные операции.

"Они (заводы по производству "Шахедов" – ред.) расположены на очень большом расстоянии. Они успевают принять меры безопасности, потому что пока прилетит наш беспилотный летательный аппарат, то проходит не один, не два и не четыре часа. Это первое. А второе – необходимое более мощное оружие", – объяснил Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 вблизи Украины уменьшилось.

В общей сложности осуществлен перелет 5 бортов Ту-95МС из двух авиабаз "Энгельс-2", "Приволжский" на "Белая", Дальний Восток. 8 Ту-160 на авиабазе "Оленья", начиная с 20 ноября, тоже отсутствуют. "Спутниковый снимок авиабазы "Энгельс-2" за утро 26.11 тоже подтверждает информацию об уменьшении количества бортов", — говорится в сообщении.

Узнать подробнее, сколько самолетов снарядили ракетами, читайте по ссылке.



