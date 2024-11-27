logo

BTC/USD

96456.63

ETH/USD

3606.48

LTC/USD

97.08

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ГУР шокировало количеством ракет в РФ: сколько "Искандеров" и Х-101
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР шокировало количеством ракет в РФ: сколько "Искандеров" и Х-101

В ГУР рассказали, почему невозможно поразить заводы по производству "шахедов"

сегодня, 21:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

РФ накопила сотни ракет для вероятных обстрелов Украины. Речь идет о более чем 200 крылатых ракетах Х-101 и 300 баллистических ракетах "Искандер". Производство ракет активно продолжается. Об этом рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Новости Live".

ГУР шокировало количеством ракет в РФ: сколько "Искандеров" и Х-101

Иллюстративное фото

В ГУР подтвердили информацию о накоплении врагом более 200 ракет Х-101 и 300 ракет "Искандер": "Да, действительно, есть производство. Последние публикации, появившиеся в средствах массовой информации, они корректны".

Относительно "Шахедов" заместитель начальника разведки отметил, что следует использовать против них и другие средства противодействия — санкции, киберудары и информационные операции.

"Они (заводы по производству "Шахедов" – ред.) расположены на очень большом расстоянии. Они успевают принять меры безопасности, потому что пока прилетит наш беспилотный летательный аппарат, то проходит не один, не два и не четыре часа. Это первое. А второе – необходимое более мощное оружие", – объяснил Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что количество бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 вблизи Украины уменьшилось.

В общей сложности осуществлен перелет 5 бортов Ту-95МС из двух авиабаз "Энгельс-2", "Приволжский" на "Белая", Дальний Восток. 8 Ту-160 на авиабазе "Оленья", начиная с 20 ноября, тоже отсутствуют. "Спутниковый снимок авиабазы "Энгельс-2" за утро 26.11 тоже подтверждает информацию об уменьшении количества бортов", — говорится в сообщении.

Узнать подробнее, сколько самолетов снарядили ракетами, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости