ГУР руками украинских подпольщиков уничтожило оккупантов во временно оккупированном Мелитополе

1 октября 2024 года, в День защитников и защитниц Украины, вблизи завода автотракторных запчастей во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль ВАЗ 2110. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Иллюстративное фото

Сообщается, что в салоне находились трое военнослужащих российской оккупационной армии.

Операцию по уничтожению захватчиков, причастных к жестокому террору местного населения, под координацией ГУР провели украинские подпольщики, устроив врагу минную ловушку.

"ГУР МО Украины напоминает ― каждого военного преступника ждет справедливое возмездие", – говорится в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты сбросили авиабомбу ОГАБ-9000 в Волчанске: правда ли это

Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности. Об этом сообщил представитель оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев, информирует портал "Комментарии".

"Для применения этого боеприпаса требуется соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160, однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки" — отметил Саранцев.

Читайте также: ГУР и МИД Украины эвакуировали из Ливана украинцев и граждан Европы

1 октября 2024 года, по поручению Президента Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и Министерство иностранных дел Украины успешно провели очередную операцию по эвакуации граждан, находившихся в Ливане. В результате операции было эвакуировано 179 человек, в том числе 134 гражданина Украины.