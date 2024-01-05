ГУР провело операцию в Белгородской области: у россиян потери (ВИДЕО)

Украинские разведчики совершили рейд в Белгородскую область РФ. В рамках операции удалось нанести потери врагу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Украинская разведка сообщает, что реализовало комплекс специальных действий по защите украинцев, проживающих вблизи границы с Россией.

"В соответствии с полученными разведданными, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы", — говорится в сообщении.

Перед приездом московских "ревизоров" захватчики начали проводить активные инженерные работы. Бойцы ГУР провели операцию, чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние.

Бойцы заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт из стрелкового оружия и минометов.

Бойцам ГУР удалось нанести потери врагу, количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.

Отметим, с 30 декабря россияне жалуются на обстрелы Белгорода и области. Неспокойно было в городе и в ночь с 4 на 5 января. Российские власти сообщили, что от обстрела этой ночью пострадали двое мужчин. С осколочными ранениями их госпитализировали. Также известно о повреждениях более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов.







