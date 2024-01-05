logo

BTC/USD

43789.79

ETH/USD

2243.35

LTC/USD

65.22

USD/UAH

39.00

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ГУР провело операцию в Белгородской области: у россиян потери (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР провело операцию в Белгородской области: у россиян потери (ВИДЕО)

Враг понес потери

сегодня, 13:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Украинские разведчики совершили рейд в Белгородскую область РФ. В рамках операции удалось нанести потери врагу. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

ГУР провело операцию в Белгородской области: у россиян потери (ВИДЕО)

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

Украинская разведка сообщает, что реализовало комплекс специальных действий по защите украинцев, проживающих вблизи границы с Россией.                                                                                   

"В соответствии с полученными разведданными, на российских позициях в Грайворонском районе Белгородской области высшее руководство оккупационной армии РФ запланировало проверку из-за недовольства и жалобы тамошнего личного состава плохими условиями службы", — говорится в сообщении.

Перед приездом московских "ревизоров" захватчики начали проводить активные инженерные работы. Бойцы ГУР провели операцию, чтобы нанести врагу потери и ухудшить его морально-психологическое состояние.

Бойцы заминировали единственную дорогу, по которой передвигались захватчики на указанном участке, а также атаковали российский взводный опорный пункт из стрелкового оружия и минометов.

Бойцам ГУР удалось нанести потери врагу, количество ликвидированных и раненых оккупантов уточняется.

Отметим, с 30 декабря россияне жалуются на обстрелы Белгорода и области. Неспокойно было в городе и в ночь с 4 на 5 января. Российские власти сообщили, что от обстрела этой ночью пострадали двое мужчин. С осколочными ранениями их госпитализировали. Также известно о повреждениях более 30 автомобилей и около 130 оконных стекол в квартирах домов. 





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/3283
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости