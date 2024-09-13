ГУР провело «акт возмездия» в россии (ФОТО)

11 сентября 2024 года в городе екатеринбург в россии произошел взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

КПП ВЧ в россии. Фото: ГУР МО

В ГУР отмечают, что это был акт возмездия причастным к организации пыточных на оккупированных территориях Украины российским захватчикам, который совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора.

Изготовленное ими взрывное устройство осколочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев.

В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников.

Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

ГУР уничтожили российский самолет над Черным морем (ВИДЕО)

В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МОУ.

Сообщается, что упавший в море истребитель принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка вкс рф, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму. оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженной в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ. Видео и сколько стоит такой самолет – смотрите по ссылке.