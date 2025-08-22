В России, в городе Новороссийск во время операции ГУР МО Украины в Черном море один из ударных морских дронов прорвался в бухту Новороссийска, где государство-агрессор Россия хранит остатки крупных кораблей своего черноморского флота.

ГУР проникли в Новороссийск: что там произошло

Из-за действия средств РЭБ морской дрон потерял связь с пунктом управления и начал дрейфовать. Через некоторое время тамошнее российское командование приказало поднять ударный морской беспилотник из бухты для исследования.

"Выполнять задачи послали группу из пяти элитных водолазов-разведчиков военно-морского флота государства-агрессора России из числа т.н. "ПДСС" (подводные деверсионные сели и средства) — это подразделение высококвалифицированных водолазов-разведчиков, на подготовку которых тратят значительные финансовые и временные ресурсы, а также обеспечивают наилучшим оснащением. Во время манипуляций с украинским морским дроном он сдетонировал – в результате взрыва все пятеро элитных российских подводников-диверсантов ликвидированы", – отмечают в ГУР.

Там добавили, что среди базирующегося в Новороссийске личного состава российского флота звучит острое недовольство бессмысленным "мясным" приказом командования достать украинский морской дрон, что привело к ликвидации элитной группы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 20 августа 2025 года в результате операции ГУР МО Украины в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области ракетой воздушного базирования уничтожен катер российских захватчиков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки МО Украины.

Все пятеро членов российско-оккупационного экипажа ликвидированы. "Нанести высокоточный разрушительный удар ракетой по враждебной цели в Черном море удалось благодаря лазерной подсветке из дрона, который также зафиксировал успешное уничтожение военного катера с московитами. Вооруженная борьба за Украину продолжается!" – подчеркивают в ГУР.