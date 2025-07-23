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ГУР предупреждает: что может произойти на митингах в Украине

Разведка предупреждает, что расшатывание внутри Украины может стать на руку врагу

23 июля 2025, 17:40
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Недилько Ксения

Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждает: внутри Украины Россия рассматривает возможности воспользоваться общественным недовольством с целью максимального обострения ситуации, используя имеющиеся ресурсы влияния, в частности информационные.

ГУР предупреждает: что может произойти на митингах в Украине

ГУР предупреждает: что может произойти на митингах в Украине

В ведомстве отмечают, что государство-агрессор россия, в частности спецслужбы и пропагандисты кремля, тщательно и углубленно изучают ситуацию внутри Украины, чтобы использовать связанные с принятием Закона №12414 протесты для подрыва способности нашего государства сопротивляться полномасштабной вооруженной российской агрессии.

По оценкам ГУР, Россия намерена дискредитировать Украину в мире, чтобы ослабить или разрушить поддержку Запада вооруженной борьбы с агрессором.

Для поднятия градуса протестов, углубления поляризации и хаотизации украинского общества и, как следствие, потери устойчивости государства во время экзистенциальной войны, не исключены провокативные действия, инспирированные из Москвы.

ГУР МО Украины напоминает, что украинская нация находится в условиях геноцидной войны, в которой агрессор пытается всеми способами разрушить наше государство и призывает к взвешенности в оценках и действиях.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель СБУ Василий Малюк выступил на встрече с G7, где прокомментировал ситуацию, которая сложилась с НАБУ. Он отметил, что приоритетной задачей СБУ в условиях войны является борьба с российскими агентами и недопущение влияния вражеских спецслужб на государственные органы Украины. При этом ВБ Украины действует исключительно в рамках закона и в интересах национальной безопасности нашего государства.



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