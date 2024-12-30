ГУР показало, как уничтожило вражеский штаб вместе с оккупантами

Аэроразведчики Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили на временно оккупированной территории Запорожской области вражеский штаб.

Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот из видео

Во взаимодействии с оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" нанесли по объекту ракетный удар ― штаб российских оккупантов уничтожен, шесть захватчиков ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что КАБов на Харьков стало меньше.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов 29 декабря заявил, что российские войска начали эксперименты и нанесение ударов по Харьковской области управляемыми планирующими боеприпасами (УМПБ) Д-30 в марте 2024 года и с тех пор модифицировали их, чтобы иметь радиус действия до 80 километров. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Синегубов заявил, что российские войска начали запускать управляемые планирующие бомбы из российского воздушного пространства примерно в 40 километрах от международной российско-украинской границы, позволяя бомбам поражать цели на расстоянии до 40 километров внутри Украины. Начальник взрывотехнического отдела ГУ НП в Харьковской области Владимир Безрук что украинские силы используют пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для сбивания и отвода управляемых планирующих бомб, поскольку отсутствие тепловой энергетической сигнатуры планирующих бомб не позволяет переносным системам противовоздушной обороны нацеливаться на бомбы.

Спикер Харьковской группировки войск Украины подполковник Евгений Романов заявил, что российские войска выпустили наибольшее количество управляемых планирующих бомб по Харькову в мае и сентябре 2024 года, но российские войска не наносили ни одного удара с управляемых планирующих бомб по городу Харькову с ноября 2024 г. и использовали авиационные средства реже на северной границе Харьковской области. Романов отметил, что украинские силы недавно нанесли удары по нескольким большим складам боеприпасов в России, где хранились управляемые планирующие бомбы, ограничив запасы управляемых планирующих бомб у российских военных.