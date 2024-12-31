В ГУР показали, как в России борются с путинским режимом (ВИДЕО)

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Кречмаровская Наталия
В 2024 году в России участились поджоги и пожары. В Главном управлении разведки показали, как горела РФ.
Фото портал "Комментарии"
В Главном управлении разведки рассказали, что в текущем году на территории РФ горели релейные шкафы для управления железнодорожным движением, трансформаторы, оборудование для связи и другие объекты, обеспечивающие потребности российской оккупационной армии, в частности логистику.
Отметим, прибавилось не только поджогов в РФ, но и пожаров от украинских ударов.
Напомним, на территории России почти ежедневно раздаются взрывы — часть из них является следствием атаки военных целей со стороны Украины. 30 декабря, как писал портал "Комментарии", в Курской области прогремели взрывы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и русские медиа.
Хинштейн традиционно заявил об атаке со стороны Украины. По его словам, удар был нанесен по "мирному городу Льгову". Российское издание сообщило, что ВСУ пытались атаковать Курскую область пятью ракетами HIMARS.
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