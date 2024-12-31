В ГУР показали, как в России борются с путинским режимом (ВИДЕО)

В 2024 году в России участились поджоги и пожары. В Главном управлении разведки показали, как горела РФ.

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"Начавшаяся Россией геноцидная война против Украины повлекла за собой резкий рост количества пожаров на территории государства-агрессора", — пояснили в ГУР.

В Главном управлении разведки рассказали, что в текущем году на территории РФ горели релейные шкафы для управления железнодорожным движением, трансформаторы, оборудование для связи и другие объекты, обеспечивающие потребности российской оккупационной армии, в частности логистику.

“Широкая география инцидентов на России в 2024 году ― от Москвы и Санкт-Петербурга до Омска, Красноярска, Новосибирска и Алтайского края ― указывает на тактику тысячи порезов, что замедляет российскую военную машину, заставляя московитских вождей тратить ресурсы на устранение проблем, но огонь не гаснет ― движение сопротивления путинскому режиму продолжает действовать”, — убеждены в украинской разведке.

Отметим, прибавилось не только поджогов в РФ, но и пожаров от украинских ударов.

Напомним, на территории России почти ежедневно раздаются взрывы — часть из них является следствием атаки военных целей со стороны Украины. 30 декабря, как писал портал "Комментарии", в Курской области прогремели взрывы, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн и русские медиа.

Хинштейн традиционно заявил об атаке со стороны Украины. По его словам, удар был нанесен по "мирному городу Льгову". Российское издание сообщило, что ВСУ пытались атаковать Курскую область пятью ракетами HIMARS.



