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ГУР обратилось ко всем украинцам относительно сообщений о массированном ударе по Украине

Страна-террорист проводит массированную информационно-психологическую атаку против Украины

20 ноября 2024, 14:32
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Недилько Ксения

Мессенджерами и социальными сетями якобы от имени ГУР распространяется сообщение об угрозе "особо массированного" ракетно-бомбового удара по украинским городам сегодня. В Главном управлении разведки Минобороны Украины опровергли это сообщение и подчеркнули, что не стоит поддаваться панике.

ГУР обратилось ко всем украинцам относительно сообщений о массированном ударе по Украине

Сообщение ГУР МОУ

"Данное сообщение — фейк, оно содержит типичное для российских информационно-психологических операций грамматические ошибки.

Призываем доверять информации только по официальным ресурсам и от пресс-секретарей ГУР МО.

Враг, при невозможности покорить украинцев силой, прибегает к мерам запугивания и психологического давления на общество. Просим быть бдительными и стойкими.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги – безопаснее переждать в укрытии. Впрочем, призываем не поддаваться паническим настроениям", – призывали в ГУР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

РФ сегодня может запустить по Украине экспериментальную баллистическую ракету

Мониторинговые каналы и OSINT эры сообщают, что РФ в ближайшие дни готовится запустить свою баллистическую ракету РС-26 "Рубеж", тестируя ее в боевых условиях.

Есть информация, что это может быть ракета без ядерного заряда, хотя этот заряд она может нести. РС-26 – ракета быстрая и мощная.

Она имеет 1,2 тонны боевой части, что эквивалентно трем "Искандерам-М". Если речь идет именно о РС-26, нанесение удара возможно с Востока, из района Астрахани.

Высок риск того, что могут быть применены и другие ракеты. Такая угроза может действовать не только сегодня, но и в ближайшие дни.

— дальность: 6 000 км

— точность: 150 м

— масса боевой части: 1,2 т (эквивалент 3 "Искандерам-М").



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