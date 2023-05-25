logo

BTC/USD

26250.20

ETH/USD

1786.50

LTC/USD

84.66

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ГУР назвали список россиян для ликвидации: известные фамилии
commentss НОВОСТИ Все новости

ГУР назвали список россиян для ликвидации: известные фамилии

Украинская разведка озвучила условный список россиян, которых он хочет ликвидировать. В список попал Путин и другие лидеры РФ.

сегодня, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что у украинской разведки есть условный список людей, которых хочет ликвидировать. Этот список возглавляет президент России Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Welt.

ГУР назвали список россиян для ликвидации: известные фамилии

Заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Вадим Скибицкий в интервью для немецкого издания Welt озвучил список россиян, первоочередных для ликвидации. По его словам, российский диктатор Владимир Путин на первом месте в этом списке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Путин, потому что он координирует и решает, что происходит. Но, в конце концов, каждому придется ответить за свои действия", — говорит Скибицкий.

Кроме Путина в условный список ГУР также попали: основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель Генштаба РФ Валерий Герасимов, российский военачальник Сергей Суровикин и другие командиры, которые готовили и руководили процессами вторжения в Украину.

"Мы сражаемся и это наши враги", — уверяет заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве объявили новые "законные цели", которые будет атаковать российская армия на территории Украины. Под этой формулировкой замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков имел в виду американские боевые самолеты F-16. Союзники Украины все больше обсуждают их возможную отправку и объявляют об обучении украинских пилотов на них.

Также "Комментарии" писали о неожиданном признании Путина. В ходе церемонии награждения президент России Владимир Путин сообщил, что РФ сейчас переживает нелегкие времена.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.welt.de/politik/ausland/plus245469316/Geheimdienst-der-Ukraine-Putin-steht-ganz-oben-auf-der-Liste-Wir-versuchen-ihn-zu-toeten.html
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:41

Заяви для внутрішнього споживання, без жодного впливу на перебіг подій. Все буде вибори президента у США!


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!