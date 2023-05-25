ГУР назвали список россиян для ликвидации: известные фамилии

Заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что у украинской разведки есть условный список людей, которых хочет ликвидировать. Этот список возглавляет президент России Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Welt.

Заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий. Фото из открытых источников

Вадим Скибицкий в интервью для немецкого издания Welt озвучил список россиян, первоочередных для ликвидации. По его словам, российский диктатор Владимир Путин на первом месте в этом списке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Путин, потому что он координирует и решает, что происходит. Но, в конце концов, каждому придется ответить за свои действия", — говорит Скибицкий.

Кроме Путина в условный список ГУР также попали: основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, руководитель Генштаба РФ Валерий Герасимов, российский военачальник Сергей Суровикин и другие командиры, которые готовили и руководили процессами вторжения в Украину.

"Мы сражаемся и это наши враги", — уверяет заместитель начальника ГУР Украины Вадим Скибицкий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Москве объявили новые "законные цели", которые будет атаковать российская армия на территории Украины. Под этой формулировкой замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков имел в виду американские боевые самолеты F-16. Союзники Украины все больше обсуждают их возможную отправку и объявляют об обучении украинских пилотов на них.

Также "Комментарии" писали о неожиданном признании Путина. В ходе церемонии награждения президент России Владимир Путин сообщил, что РФ сейчас переживает нелегкие времена.