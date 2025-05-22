ГУР ликвидировала четверо офицеров кадыровцев в Херсонской области

20 мая 2025 между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

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Отмечается, что внутри автомобиля находились четыре офицера российских оккупационных сил из так называемого подразделения "Ахмат" — не выжил ни один.

"После первого взрыва машины с “кадыровцами” был слышен повторный грохот – сдетонировал боекомплект, который перевозили захватчики.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – отмечают разведчики.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Мадриде продолжается расследование убийства Андрея Портнова, бывшего советника президента Виктора Януковича. Инцидент произошел 21 мая 2025 года в пригороде Позуэло-де-Алларкон, когда Портнов, оставив своих дочерей в школе, был застрелен возле своего автомобиля. Нападавшие скрылись с места происшествия, и полиция начала широкомасштабную операцию по поиску преступников, включая использование вертолетов и дронов для обследования территории.

Портнов, получивший временное убежище в Испании после начала войны в Украине, был известен своей пророссийской позицией и связями с Кремлем. В 2021 году он попал под санкции США за коррупцию и нарушение прав человека. В Испании он проживал вместе с семьей в элитном районе Ла-Моралеха.

Расследование продолжается, и полиция проверяет записи с камер наблюдения и допрашивает свидетелей. Министерство иностранных дел Украины находится в постоянном контакте с испанскими правоохранительными органами и ожидает дополнительной информации о развитии дела. Посольство Украины в Испании активно сотрудничает с местными властями по выяснению всех обстоятельств инцидента.