Пропагандисты в Telegram-каналах распространяют бред, что якобы в провинции Идлиб находятся украинские инструкторы из числа сотрудников ГУР, которые готовили боевиков Хаят Тахрир аль-Шам для ведения военных действий на территории Сирии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Правда: Москва обманчиво обвиняет Украину в причастности к обострению противостояния в Сирии, в том числе в поддержке повстанцев и снабжении им оружия. Также Россия обвиняла Украину в поставках оружия ХАМАС и находила "украинский след" в теракте в "Крокусе", отмечают в Центре.

"Все это – спланированные информационные операции кремля, направленные на дискредитацию Украины в глазах международного сообщества. Никакого факта "международной террористической деятельности" Киева не было обнародовано.

К слову, 4 декабря МИД Украины в своем комментарии категорически отверг безосновательные обвинения москвы в ситуации в Сирии.

Именно Россия является главным экспортером насилия и хаоса не только в Европе, но и в других регионах мира, ведь Москва активно строит отношения с "Талибаном", а также применяет террористические методы в войне против Украины". – пишут фактчекеры Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украину разделят на зоны: что известно

В Минэнерго планируется изменить порядок применения графиков стабилизационных отключений света. С 2025 года все области могут быть разделены на несколько зон. Об этом сообщили несколько источников в энергетической отрасли.

Проблемы с энергоснабжением в Украине будут сохраняться, а практика применения отключений показала, что они не всегда равномерны для украинцев, проживающих в разных областях. Чтобы унифицировать систему графиков почасового отключения (ГПО) и сделать ограничения более справедливыми, решили изменить инструкцию по применению графиков.