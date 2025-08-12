ГУР атаковало уникальный завод РФ: почему теперь ракетных ударов может стать меньше

Беспилотники ГУР Минобороны атаковали важный завод для российской "оборонки" в российском Оренбурге. Это предприятие единственное в России, которое производит гелий для ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ряд СМИ, со ссылкой на источники.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Отмечается, что 11 августа беспилотники ГУР Минобороны нанесли удар по Оренбургскому гелиевому заводу

Пролеты беспилотников могли наблюдать местные жители, которые также сообщили о серии взрывов в районе завода. Около 20:00 местные власти перекрыли участок автодороги федерального значения М-5 "Урал" в районе населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи. Именно там расположена цель ГУР Минобороны.

Стоит отметить, Оренбургский гелиевый завод – единственное предприятие по производству гелия в России и одно из крупнейших в Европе. Годовая мощность завода составляет переработку около 15 млрд куб. м природного газа.

Гелий широко используется в производстве ракет, космической отрасли и авиапромышленности. Это критически важный компонент, необходимый для создания давления в топливных баках, что обеспечивает бесперебойную подачу топлива в двигатели ракеты.

Атакованная военной разведкой цель непосредственно вовлечена в агрессию России против Украины и является одним из ключевых объектов российского ВПК.

Местные жители в соцсетях заявляли об атаке дронов на заводы "Монокристалл" и "Нептун", там раздавались взрывы. Также сообщалось о дыме и огне на месте падения беспилотников.



