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Гуманитарная катастрофа назревает в одном из городов: что известно

Город на Донетчине на грани катастрофы, отмечают в ОВА

25 июня 2025, 13:40
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Недилько Ксения

В Константиновке Донецкой области крайне сложная ситуация из-за близости фронта. Город на грани гуманитарной катастрофы, отмечает начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Гуманитарная катастрофа назревает в одном из городов: что известно

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Из-за обстрелов почти половина города — без света. 1,9 тыс. домов в Сантуриновке остаются без газа, возобновить его подачу невозможно. Водоснабжение — один раз в сутки с 17:00 до 20:00, всего 20–25% от потребности.

"Из-за ударов дронами отменено движение городских автобусов. Пригородный маршрут в Дружковку работает ограниченно.

В городе установлены 7 резервуаров и 11 емкостей для воды, действуют 12 скважин, 6 из которых с очисткой. Работает 5 пунктов незламности, еще 2 – в режиме ожидания", – отмечает глава ОВА.

По его словам, несмотря на все, в городе работают медики, коммунальщики, полиция, власть. Но враг системно разрушает критическую инфраструктуру.

"Эвакуация – это не просто выбор. Это вопрос жизни", – отмечает Филашкин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские оккупационные войска пытаются взять в кольцо из трех направлений Константиновку Донецкой области. Продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Россияне уже давно пытаются взять Константиновку в кольцо по трем направлениям. Если раньше они пытались зайти на нее либо с Торецкого, либо с Краматорского направлений, Часового Яра — там, где прорвутся первыми, ни там, ни там за полтора года, что они пытаются, они не смогли добиться успеха", — заявил военный.

По его словам, сейчас вражеские войска предпринимают попытки прорваться в Константиновку с Покровского направления – через автомобильную трассу Покровск-Константиновка. Трегубов отметил, что именно там сейчас продолжаются самые ожесточенные бои.



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