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Гуманитарная катастрофа и капитуляция Киева: для чего Россия сбрасывает столько ракет

Цель кремля – гуманитарная катастрофа в Украине. Центр стратегических коммуникаций объясняет

сегодня, 13:43
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Недилько Ксения

Утром 13 декабря Россия совершила одну из самых больших атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Во время атаки враг выпустил 93 ракеты и около 200 беспилотников. Целью удара являлись объекты энергосистемы Украины.

Гуманитарная катастрофа и капитуляция Киева: для чего Россия сбрасывает столько ракет

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Таким образом, Москва стремится спровоцировать гуманитарную катастрофу в Украине с целью склонить граждан и официальный Киев к капитуляции. Такая версия была озвучена в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Накануне, 12 декабря, завершились поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по медицинскому центру в Запорожье, в результате которого погибли 11 человек, а 22 получили ранения. Международное право квалифицирует удары по медицинским учреждениям как военное преступление.

"Сознательно и целенаправленно совершая военные преступления, россия стремится продемонстрировать несостоятельность системы международного права. Продолжение российского воздушного террора демонстрирует истинные намерения кремля по отношению к Украине, которые не имеют ничего общего с мирным урегулированием", – добавляют в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что россияне активно продвигают свою пропаганду, пытаясь сообщить о "победных" попаданиях. В частности, захватчикам очень хочется уничтожить истребители F-16, переданные Украине западными партнерами.

"Силы РФ нанесли ракетный удар по объектам аэропорта в Киеве, где проходили подготовку пилоты F-16. Об этом сообщил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда"", – пишет пропагандистское информагентство ТАСС. Что действительно известно о попадании РФ – читайте по ссылке.



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