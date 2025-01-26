Гудименко: "Минобороны несет ответственность за кризис в оборонных закупках"

У Минобороны Украины разгорелся серьезный конфликт вокруг руководства агентства оборонных закупок (АОЗ). 21 января наблюдательный совет агентства принял решение продлить контракт с директором Мариной Безруковой, подписав соответствующие документы 24 января. Однако в тот же день министр обороны Рустем Умеров обвинил ее в "политиканстве, неэффективности, ливнях контрактов и участии в скандалах" — Украинская Правда.

Юрий Гудыменко (фото из открытых источников)

После этого Умеров отозвал двух представителей государства из наблюдательного совета агентства и расторг контракт с Безруковой. На ее место назначили Арсена Жумадилова, уже занимающего должность главы государственного оператора тыла – агентства, занимающегося поставкой продуктов, одежды и горючего для армии.

Безрукова, в свою очередь, заявила, что остается директором АОЗ, ссылаясь на закон о корпоративном управлении. Позицию Безруковой поддержало само агентство, отметив, что юридически оно остается на должности.

Конфликт вызвал резонанс в обществе и политических кругах. Центр противодействия коррупции призвал к отставке министра Умерова. Общественный антикоррупционный совет при Минобороны также обратил внимание на кризис. Ее члены считают, что значительная часть ответственности за ситуацию лежит на самом ведомстве.

Юрий Гудыменко , член общественного антикоррупционного совета, отметил: "Этот конфликт можно было урегулировать никогда за последние полгода. Львиная доля вины лежит на Минобороны". По его словам, сейчас существует опасность усиления противостояния, которое может приобрести масштабы "рейдерских захватов", включая появление "второй печати или применение силовых методов".

Гудыменко также обратил внимание на то, что конфликт вредит международному имиджу Украины. "США сейчас активно обсуждают возможность приостановки военной помощи. Эта ситуация только добавляет негатива и не пойдет на пользу государству", – сказал он.

Антикоррупционный совет заявил, что выступает за безотлагательное урегулирование конфликта. Для этого они обратились в Совет национальной безопасности и обороны и политическое руководство страны.





"Мы готовы стать нейтральной платформой для диалога между всеми сторонами. Главное – разрешить ситуацию по закону и не допустить, чтобы это повлияло на обеспечение армии", – подчеркнул Гудыменко.

Этот скандал ставит под вопрос стабильность системы оборонных закупок. В разгар войны Украина не может позволить себе сбоев в снабжении армии, поскольку это напрямую влияет на национальную безопасность.