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"Грязь": российский актер набросился на свою внучку из-за татуировки

Михаил Боярский яростно отреагировал на татуировку на теле старшей внучки

30 апреля 2024, 23:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Еще один поклонник Путина, российская знаменитость Михаил Боярский , поддерживающий кровавое вторжение РФ в Украину, высказался на счет своей старшей внучки.

"Грязь": российский актер набросился на свою внучку из-за татуировки

Михаил Боярский (фото из открытых источников)

Во время эфира программы "Ты не поверишь!" на российском ТВ Боярский впервые узнал татуировку, которую сделала его внучка. Он очень болезненно встретил эту новость и даже называет татуировку "грязью".

Я думаю, что это не совсем так. Я, правда, не знаю, но упаси боже! Это кошмар какой-то, нет. Это какая-то грязь на теле, ужасно! Я против этого всячески. Если будет делать, то им жить дальше. рисует на себе, что угодно, ее жене читать потом все это дело, я не буду", — говорит путинист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что жена путиниста сильно состарилась и почти не выходит из дома . Жена скандально известного поклонника Путина, российского артиста и депутата Госдумы страны-агрессорки России Дмитрия Певцова, против которого возбуждено подозрение по трем статьям УК Украины, тоже российская актриса Ольга Дроздова изменилась так, что ее мало кто может узнать.

Как информируют пропагандистские СМИ, Дроздова очень тяжело переживает несколько случившихся одна за другой трагедий в ее жизни. Ольга Дрозова до сих пор тяжело переживает три смерти близких ему людей. Первой у нее умерла свекровь, которую она очень любила. Дальше ушла из жизни художественный руководитель театра "Современник", где работала Ольга Дроздова, Галина Волчек.

В 2022 году она пережила еще смерть своей родной матери. Недавно ее муж Дмитрий Певцов обнародовал видео, как жена принимает поздравления от своих студентов. Вид у Ольги Дроздовой плохой, видно, что она ухожена.



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