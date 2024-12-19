Грузинский и финский сценарии: стало известно, как будут останавливать войну в Украине

Переговорная позиция США в контексте войны РФ и Украины сводится к трем базовым вещам, считает политолог Вадим Денисенко. Среди них – это локализация войны, управляемая эскалация и сдерживание России.

Переговоры Украины и РФ

Эта формула в целом является консенсусом и для демократов, и для республиканцев и будет сохранена командой Трампа. При этом новый президент США будет исходить из четырех следующих позиций: "мир через силу"; ограниченные гарантии безопасности; стратегическая стабилизация, оптимизация издержек. В этой формуле нет места для третьего полюса мира. И это главный триггер для Путина. Он понимает, что он не сможет сделать Россию третьим полюсом мира, но цепляется за свою новую формулу достижения величия. А рядом нет никого, кто мог бы что-нибудь сказать ему", — говорит Денисенко.

По его словам, относительно сценариев на следующий год, то январь-май станут временем для активных переговоров.

"Если до мая-июня не выйдем на какие-то переговорные позиции резко растет вероятность того, что война продлится еще месяцы", — считает эксперт.

Что касается договоренностей, говорит Денисенко, то есть следующие варианты: заморозка (без подписанного договора); Минск-2 (с определенным договором); грузинский сценарий (мы де-факто признаем территории оккупированными и начинаем в той или иной форме диалог с РФ; финский сценарий (мы, де-юре, отказываемся от части территорий и начинаем диалог с РФ в какой-либо форме).

"И последнее. Дуэль между Орешником и американским ПВО – это типично русское мышление в стиле "царь-колокол" и "царь-пушка". Величина идиотизма прямо пропорциональна величине раздувания эго", — отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин на пресс-конференции озвучил переговорные позиции РФ.



